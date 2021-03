Vaccini: in Italia mancano le dosi, fermi a 200 mila al giorno

Nonostante gli sforzi in atto, a causa della mancanza di dosi la soglia di somministrazioni vaccinali in Italia non potrà andare oltre le 200 mila al giorno anche in questa settimana. Ad aprile l’Ema farà ispezioni in Russia per lo Sputnik, ma il commissario Breton ribadisce la “priorità” ai vaccini prodotti in Ue. In Germania oggi vertice Stato-regioni, con la Merkel che punta al coprifuoco notturno e a un nuovo lockdown fino al 18 aprile. Nel mondo hanno superato quota 2,7 milioni i decessi legati al Covid