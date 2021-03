I vaccini, le file e i furbetti: perché una foto è incredibile

Guardare per credere. Sono due foto dello stesso posto, l'hub vaccini di Catania, scattate in momenti diversi. Si chiama civiltà.

CATANIA – Certe volte inquadrare lo stesso posto in due momenti diversi può restituire, a chi tiene in mano la macchina fotografica, una verità talmente forte, che ha dell’incredibile.

PRIMA

20 marzo, hub vaccini di Catania

Venti marzo, è sabato pomeriggio. Non si contano le chiamate ai carabinieri, i momenti di tensione. Decine e decine di persone spuntano all’interno dell’hub vaccini di Catania. Molti di loro devono ancora compilare i moduli presenti all’esterno, altri non rientrano nelle categorie sottoposte alla vaccinazione. Qualcuno entra anche dall’ingresso secondario. Si registrano momenti di panico e tensioni che finiscono su tutti i giornali, compreso il nostro.

DOPO

26 marzo, tutti in fila, nessuna tensione, nessuna confusione

Ventisei marzo. Stesso orario, stesso numero di persone da vaccinare, con un particolare. I vertici della protezione civile e il commissario anticovid, insieme ai manager dell’Asp hanno deciso di rinforzare la vigilanza agli ingressi, invitando le persone a rispettare il proprio turno. Ed ecco tutti messi in fila. Nessuna tensione. Si chiama civiltà. E c’è una foto che testimonia come tutto questo sia possibile, se la gente lo voglia. Anche a Catania.