Palermo, manifestazione antirazzista ai Quattro Canti

Palermo aderisce alla “Settimana antirazzista”, per l’eliminazione della discriminazione razziale e per sollecitare Parlamento e Governo all’approvazione di una normativa equa sulla cittadinanza.

Si è svolta questa mattina a piazza Villena la manifestazione promossa dalla rete Razzismo Brutta Storia. Inoltre, sono stati organizzati dal Forum Antirazzista Palermo incontri, dibattiti, mostre, laboratori e iniziative (online e in presenza) sul tema delle migrazioni e del razzismo.

“Nel rispetto delle misure anticovid – spiega il Forum Antirazzista Palermo – abbiamo voluto coinvolgere cittadine/i, attiviste/i, studenti online e in presenza in momenti di scambio e dialogo, per superare pregiudizi e stereotipi e per coinvolgere quante più persone possibile nella lotta per la cittadinanza contro le frontiere che uccidono, per l’accoglienza e la solidarietà. Il Diritto ad acquisire la cittadinanza Italiana – prosegue – è per noi un diritto naturale che si applica a chi qui nasce o è venuto/a a vivere, in quanto contribuisce alla vita sociale, culturale ed economica del Paese al pari di chiunque vi risieda da generazioni, indipendentemente dal luogo di origine familiare. Il tema della riforma della legge sulla cittadinanza nelle sue varie accezioni è finito da mesi sotto il tappeto di una politica ostile e miope. Eppure riguarda quasi un milione di persone che vivono qui da anni, seguono percorsi di studio, formazione e lavoro in Italia e italiani/e si sentono e sono senza rinnegare le loro origini e la loro cultura di provenienza. Sembra retorico – conclude – che le società più ricche culturalmente e sviluppate economicamente sono quelle in cui convergono i contributi più vari, purché in modo paritario”.