La nota: AstraZeneca è sicuro, ma attenti a questi segnali

PALERMO- Il vaccino AstraZeneca è sicuro, ma ci sono dei segnali da tenere d’occhio. E’ il succo di una nota del 26 marzo scorso del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’assessorato alla Salute e porta la firma del dirigente generale, Mario La Rocca. Nel documento, inviato ai direttori generali delle aziende sanitarie, ai servizi di farmacia delle medesime, ai responsabili di farmaco vigilanza e agli ordini dei medici, non si fa altro che mettere nero su bianco e diffondere le linee guida nazionali ed europee già rese esplicite in altri documenti. Un vademecum utile per riassumere ciò che si sa allo stato dell’arte e per rispondere a quei dubbi che sono divampati di nuovo, dopo la tragedia della professoressa Cinzia Pennino. Una prassi consueta, comunque, con cui si porta il mondo della sanità siciliana, periodicamente, a conoscenza di tutte le informazioni che devono essere tenute presenti.

La premessa: “Si invia la nota informativa importante redetta dall’Ema e pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco in data 24\03\2021 per informare gli operatori sanitari in merito al rischio di sviluppare trombocitopenia e disturbi della coagulazione dopo la somministrazione del vaccino COVID-19 AstraZeneca”.

Nella nota si legge: “In seguito alla valutazione, condotta a livello europeo, di un segnale inerente l’insorgenza di trombi nelle persone vaccinate con il vaccino Covid-19 Astrazeneca, è emerso quanto segue: i benefici del vaccino Covid AstraZeneca 19 superano i rischi nonostante un possibile collegamento con casi molto rari di trombi associati a un livello basso di piastrine. Una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnata da sanguinamento, è stata osservata molto raramente dopo la vaccinazione con questo medicinale. Gli operatori sanitari devono vigilare su segni e sintomi di tromboembolia e\o di trombocitopenia. I vaccinati devono essere informati della necessità di consultare immediatamente un medico se sviluppano sintomi quali: la mancanza di respiro, dolore toracico, gonfiore alle gambe, dolore addominale persistente dopo la vaccinazione. Inoltre, chiunque abbia sintomi neurologici, inclusi mal di testa grave o persistente o visione offuscata dopo la vaccinazione, o noti i lividi cutanei (petecchie) al di fuori del sito di vaccinazione dopo pochi giorni, deve rivolgersi immediatamente a un medico”.

E ancora: “Mentre si continua a raccogliere ulteriori evidenze, il Prac (l’organismo europeo di farmacovigilanza) ha raccomandato un aggiornamento delle informazioni sul prodotto vaccino Covid-19 AstraZeneca sulla base di quanto noto, al momento, su questo problema di sicurezza”.