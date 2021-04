Palermo, la sfida contro la Casertana cambia orario

Sabato, dopo ben 21 giorni, il Palermo tornerà in campo e sfiderà la Casertana in trasferta. La squadra rosanero si sta preparando a questa sfida che era in programma alle 12.30, ma ha subito una leggera variazione.

Il fischio d’inizio, come si legge sul sito della Lega Pro, sarà alle 13. Questo, sempre per quanto scrive la Lega, dopo l’accordo tra la Casertana e il Palermo.

Per questa sfida il tecnico rosanero spera di recuperare il difensore Ivan Marconi, infortunatosi nella giornata di ieri.

LEGGI ANCHE: Palermo, caso covid: oggi l’esito dei tamponi alla squadra