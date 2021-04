CATANIA – “Astrazeneca agli over 60”: flop dei vaccini in parrocchia. Uno sforzo immane, da parte di medici, vertici dell’Asp (leggi l’articolo completo), della Regione, volontari, medici di famiglia. Un vero e proprio esercito anticovid in campo ma, alla fine, il vaccino Astrazeneca non ha conquistato gli over 60.

I numeri

L’obiettivo era 6mila vaccini, per questo sono stati allestiti ben 24 punti vaccinali nelle parrocchie etnee. Una imponente macchina organizzativa, quella messa in moto dalla Regione. Un grande lavoro di squadra, con in campo anche i medici di famiglia. Ma qualcosa è andato storto, lo dicono i numeri: SOLO 829 dosi del vaccino Astrazeneca sono state inoculate.

Un numero bassissimo, che corrisponde a circa il 15% di quanto prefissato. Neanche l’appello, diffuso nel pomeriggio dai vertici della Regione, ha funzionato: “Anche coloro i quali rientrano nella fascia di età dai 65 ai 69 anni potranno vaccinarsi laddove dovessero esserci dosi residue”.

Un flop

Un vero e proprio flop. Le 829 dosi corrispondono quasi alla metà di quelle inoculate dall’hub vaccinale nel sabato pomeriggio “open” a insegnanti, forze dell’ordine