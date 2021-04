Filippi: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra”

“Abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio non siamo stati altrettanto bravi e determinati a tenere altro il ritmo e tenere la palla. Ci siamo abbassati inspiegabilmente. Gli episodi finali hanno fatto sì che il Monopoli ci credesse di più, è inammissibile l’atteggiamento del nostro secondo tempo”. Parla così Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, al termine della gara persa per 2-1 in casa del Monopoli.

Durante la gara il Palermo ha perso Lucca per infortunio, sull’attaccante non si hanno ancora notizie: “Faremo gli accertamenti del caso – continua il tecnico – per capire cosa si è fatto. Al suo posto abbiamo messo dentro Saraniti che non giocava da parecchio e aveva bisogno di tempo per trovare l’atteggiamento giusto. Nel fallo è stato ingenuo. L’atteggiamento della squadra non è mi è piaciuto. Il Monopoli ha portato avanti il pallone e noi ci siamo adattati. Saraniti per caratteristiche è il vice Lucca. Valuteremo il problema e vedremo”.

“Dopo l’1-1 siamo andati avanti, abbiamo avuto l’occasione per concretizzare il gol dell’1-2, ma abbiamo perso palla nella loro metà campo e subito il gol del 2-1. Dopo l’1-1 ci siamo buttati avanti per riacciuffare i tre punti. Non ci dobbiamo accontentare e provare a vincere fino alla fine. Non meritavamo la vittoria ma nemmeno la sconfitta”.

Il tecnico continua parlando del ritmo gara compassato del primo tempo: “Il ritmo gara solitamente lo da chi ha la palla, il Monopoli per tutto il primo tempo ci ha fatto manovrare. Se non ti vengono a prendere devi tenere e non forzare le giocate. Dovevamo alzare i ritmi nel secondo tempo e abbiamo subito qualche imbucata”.

Sul gol dell’1-1 c’è stato anche un piccolo errore del portiere rosanero: “Non ho rivisto il loro primo gol – dichiara il tecnico-. Mi è sembrato un tiro violento sotto l’incrocio dei pali, ma devo rivederlo”.

“Non credo che nel primo tempo abbiamo fatto male. Ci sono anche gli avversari in campo. Se loro decidono di non farti giocare e aspettarti si restringe lo spazio essendo in 22 nella metà campo. Questa partita nascondeva mille insidie, durante la settimana si è parlato della situazione dei contagiati del Monopoli, che oggi aveva ventidue giocatori in distinta. Si saranno allenati poco – conclude Filippi -, ma la forza morale conta più della forza fisica. Abbiamo sbagliato atteggiamento nella seconda frazione. Questa partite, per la squadra esperta che siamo, dobbiamo portarle a casa”.