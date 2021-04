Palermo in zona rossa, il Comune chiude ville e giardini

Il provvedimento dell'amministrazione comunale resterà in vigore fino al 14 aprile 2021

PALERMO – Primo giorno di zona rossa per il contenimento dei contagi Covid a Palermo. Le misure restrittive saranno in vigore fino al 14 aprile compreso. Il Comune di Palermo che con il sindaco Orlando ha chiesto al governatore Musumeci la dichiarazione di zona rossa per il capoluogo stamattina ha disposto anche la chiusura di ville e giardini comunali nello stesso periodo.

Lo comunica con una nota l’amministrazione di Palazzo delle Aquile: “Si comunica alla cittadinanza – si legge nel comunicato – che, a partire da oggi e fino al 14 aprile 2021, le ville cittadine saranno chiuse al pubblico. Il provvedimento è stato adottato in linea con l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, con la quale trovano applicazione nel Comune di Palermo le disposizioni nazionali per le “zone rosse” e che prevede ulteriori e specifiche misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus, al fine di evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale.