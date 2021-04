CATANIA – La domanda gira tra i piani alti del sistema sanitario. “Quando saranno vaccinati gli under 50?”. Se la pone, per esempio, Franco Luca, dirigente del dipartimento territoriale dell’Asp che ha lanciato da qualche giorno, con i medici di famiglia, la vaccinazione degli over ’80. A questo proposito, la Regione, con l’ufficio anticovid guidato da Pino Liberti, stanno implementando le vaccinazioni con nuove programmazioni degli “open”.

Le priorità di vaccinazione sono state disposte a livello nazionale.

Ma mentre la Sicilia tenta di risalire dagli ultimi posti, a livello nazionale, per la vaccinazione degli ultraottantenni, continuano a crescere i contagi tra chi ha meno di 50 anni.

I dati

A Catania gli under 50 sono 3015 su 4757 positivi. Solo nel distretto sanitario della città, i contagiati con meno di 50 anni sono 850.

“ Sta scendendo la curva delle persone che si infettano – dice Franco Luca a LiveSicilia – è quella da 35 a 45 anni, è la fascia più a rischio ed è quella che rischia di essere vaccinata non si sa quando”.

Non c’è al momento un’ipotesi di vaccinazione per questa fascia di popolazione, eccetto che per gli appartenenti alle categorie individuate a livello nazionale come prioritarie. “Rischiamo – aggiunge Luca – che questa fascia rimanga senza vaccino non so fino a quando”.

Le nuove criticità

“Abbiamo due seri problemi – insiste Franco Luca – stiamo iniziando a salvaguardare gli anziani, ma adesso il virus circola tra i più giovani. Temiamo anche che il virus si sia diffuso molto di più di quello che noi immaginiamo”.

La diffusione del virus avviene, prevalentemente, tra chi lavora, tra i giovani. “Se non ci fosse stata l’assurda campagna contro Astrazeneca – chiosa Luca – sicuramente non ci sarebbe lo spettro di numerosi abitanti senza vaccinazione”.