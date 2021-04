Covid, l’appello di Confesercenti: “Fate riaprire i parrucchieri”

PALERMO – La sezione Area benessere della Confesercenti Palermo si rivolge al presidente della Regione Nello Musumeci, al sindaco Leoluca Orlando, al presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e al prefetto Giuseppe Forlani per manifestare il proprio dissenso sull’istituzione della zona rossa a Palermo, almeno fino al 28 aprile: “Una scelta – spiega – che non riusciamo a comprendere poiché la città è rimasta in zona rossa pur avendo un rapporto nella settimana 17 aprile/23 aprile di 217,74 nuovi positivi per ogni 100 mila abitanti, ben al di sotto dei 250 nuovi positivi per 100 mila abitanti che obbligano ad alzare l’allerta, e che continua a scendere (ultimo aggiornamento 208,35)”.

L’Area benessere (parrucchieri, barbieri, centri estetici), “sotto il profilo della tutela della salute – dicono i presidenti regionale e di Palermo Nunzio Reina e Tony Oneto, insieme al vicepresidente Palermo Cosimo Campagna – dei propri clienti e dei dipendenti, ha offerto fin dalla prima fase dell’emergenza Coronavirus tutte le garanzie necessarie, adeguando le strutture e rispettando anche le più rigorose norme e procedure igienico-sanitarie. Siamo al limite, non riusciamo più a capire le ragioni di tanta disattenzione. Fateci riaprire prima che il dramma economico porti a conseguenze sociali pesanti”.