Covid, cluster all’ospedale: positivi dopo vaccino

TAORMINA – Continua l’attività di screening all’Ospedale di Taormina dopo che è scoppiato un focolaio Covid. Tutto sarebbe partito dal reparto di cardiologia. Si sono infettati tre pazienti, tre oss e due infermieri. Questi i casi – secondo quanto risulta a LiveSicilia – accertati. Ma potrebbero aumentare visto che si stanno eseguendo tamponi a tappeto. La maggior parte dei positivi erano già stati vaccinati, non solo il personale sanitario, ma anche una paziente over 80 aveva ricevuto da poco la seconda dose del siero.

Già nel fine settimana sono partiti i trasferimenti in strutture Covid dei pazienti. Gli operatori sanitari, tra cui un catanese, sono quasi tutti asintomatici. “Sicuramente è merito del vaccino che non hanno avuto complicazioni e sintomi gravi”, spiegano gli esperti. Solo un’infermiera ha invece avuto bisogno dell’ossigeno, anche se è riuscita a curarsi a casa. Le sue condizioni comunque sono in miglioramento.

Purtroppo da quando è stato scoperto il custer in ospedale si respira un clima “da caccia alle streghe”, confessa qualcuno. Ma la priorità al momento – evidenziano – è quella di circoscrivere il focolaio e garantire assistenza e cura ai pazienti in sicurezza.