Innovazione, Musumeci: “Il futuro della Sicilia è nel digitale”

CATANIA – “Il futuro della Sicilia si gioca nel Mediterraneo raccogliendo, attraverso il digitale, la sfida della competizione innovativa. Per questo vogliamo dare alle nostre imprese la possibilita’ di essere, innanzitutto, adeguate agli standard europei. E la Sicilia e’ sulla buona strada”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, durante la visita alla sede della Netith a Paterno’, in provincia

di Catania.

L’azienda, specializzata nei servizi e nelle tecnologie digitali, impiega circa 500 lavoratori e gestisce, tra gli altri, anche il numero verde Covid-19 per la Regione Siciliana. Il presidente Musumeci è stato accolto dal presidente e amministratore delegato di Netith, Franz Di Bella, al quale ha voluto esprimere apprezzamento per gli standard all’avanguardia dell’azienda e per la passione mostrata dal management e dal personale. (ITALPRESS).