L’appello ai più giovani: “Riprendetevi il futuro”

PALERMO – Anche in Sicilia, come nel resto d’Italia, si sono svolti dei “flashmob” da parte di Cultura Identità, l’associazione fondata da Edoardo Sylos Labini, davanti le scuole superiori con la distribuzione del giornale dell’associazione con l’appello ai giovani “Riprendetevi il Futuro”. Il giornale questo mese è dedicato interamente ai giovani con in prima pagina unairriverente copertina del Re della satira Federico Palmaroli alias “Osho”.

I giornali sono stati distribuiti nelle scuole superiori di Termini Imerese (Pa) LiceoClassico “G. Ugdulena”, Liceo Scientifico “N. Palmeri” e Istituto superiore “Stenio”ai rappresentati degli studenti; ad Agrigento al Liceo “R. Politi” e Palermo al Liceo“Umberto I”.

Secondo il responsabile per la Sicilia dell’associazione Giuseppe Di Blasi, “l’iniziativa è un invito ai giovani per reagire, nel numero si richiamano le storie diragazzi che non hanno dato retta ai cattivi maestri e si sono distinti per impegno coraggio”. Nello spazio del giornale dedicato alla Sicilia si parla di Rita Atria, simbolo della ribellione alla mafia, la giovane ha rinnegato la famiglia mafiosa collaborando con Paolo Borsellino. Per Dario Coglitore (responsabile dell’associazione a Palermo) e Daniela Ilardi(attivista di Agrigento) “la presenza davanti le scuole serve ad invogliare i giovani anon essere omologati e pensare liberamente”