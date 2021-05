Incendi, il prefetto Forlani avvia un piano di prevenzione

PALERMO – In vista del gran caldo e dei possibili incendi il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha scritto alle amministrazioni locali e agli enti gestori di strade ed infrastrutture, per predisporre le necessarie iniziative di prevenzione per fronteggiare le possibili situazioni di rischio causate dai roghi. Il rappresentante del governo ha chiesto di attivare un puntuale monitoraggio nell’ambito dei territori e delle strutture di competenza, dei centri urbani e delle zone limitrofe.

“Soprattutto quelle – dicono dalla prefettura – caratterizzate dal passaggio di auto, anche in funzione dell’attivazione dei necessari interventi di prevenzione per la riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi, boschivi e di interfaccia, con priorità per le infrastrutture strategiche, la rete viaria e le aree di pregio ambientale e naturalistico. Particolare attenzione è stata, altresì, riservata alle procedure di informazione dei cittadini sia in ordine alla osservanza delle regole comportamentali connesse alle situazioni di rischio, che al possibile utilizzo del numero di emergenza unico europeo112 per eventuali segnalazioni anche di potenziale pericolo”. (ANSA).