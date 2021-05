Gli esperti Usa: mascherine al chiuso per un altro anno

Lo rivela un sondaggio del New York Times

Secondo la maggioranza degli epidemiologi ed esperti Usa, nonostante la campagna vaccinale stia avanzando nel Paese, le mascherine al chiuso andranno tenute ancora per un anno.

Lo rivela un sondaggio del New York Times, mentre la catena Walmart annuncia che clienti e impiegati vaccinati potranno farne a meno e al Congresso esplode un caso, con 34 deputati repubblicani che chiedono l’abolizione della mascherina a prescindere, e la speaker Nancy Pelosi che risponde di no bacchettando i deputati non ancora vaccinati. La Polonia ha deciso che da oggi si potrà tare senza mascherine all’aperto, salvo contrordine.