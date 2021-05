Cade in dirupo a Gratteri, salvato dai vigili del fuoco

L'uomo di 48 anni si era arrampicato in una zona impervia per fotografare un rudere ed è caduto.

PALERMO – I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo hanno salvato un uomo caduto ieri sera in dirupo a Gratteri (Pa). L’uomo di 48 anni si era arrampicato in una zona impervia per fotografare un rudere ed e’ caduto. Sono intervenuti i pompieri del Saf che lo hanno recuperato e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Cefalu’. Sono stati i sanitari del 118 a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il ferito. Sono intervenuti anche i carabinieri. (ANSA).