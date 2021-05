AstraZeneca ai quarantenni senza prenotazione

PALERMO- Si accelera, con ogni tipo di bocca da fuoco vaccinale. Si accelera perché la crescente immunizzazione è un pegno del ritorno alla normalità. “Da domani (martedì 18 maggio), per tre giorni, gli ultra quarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca in tutti gli Hub dell’Isola, anche senza prenotazione. L’iniziativa del governo Musumeci punta all’immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il siero anglo-svedese”, così una nota della Regione.

“AstraZeneca va bene”

“AstraZeneca è un ottimo vaccino – spiega il commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia, il dottore Renato Costa -, la raccomandazione per gli over sessanta non significa che non può essere somministrato anche agli altri”.

Sicilia non più ultima

Si tratta di un nuovo impulso per la campagna vaccinale che la Sicilia tenta di dare, con buoni frutti, visto che l’ultima posizione nazionale nelle percentuali tra dosi somministrate e dosi consegnate è stata abbandonata. Da stamattina, intanto, al via le prenotazioni per i quarantenni che potranno anche essere vaccinati con Pfizer e con Moderna, come abbiamo spiegato qui. La possibilità di accedere ad AstraZeneca, senza passare dalle prenotazioni è soltanto una possibilità in più.