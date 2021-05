Programmazione amministrativa e mobilità, il Consiglio convoca la Giunta

CATANIA – Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, ha convocato l’Assemblea cittadina in aula consiliare e in videoconferenza per mercoledì 19 maggio, alle ore 19. L’ordine del giorno della seduta straordinaria, richiesta dal consigliere Sebastiano Anastasi e altri componenti del civico consesso, propone l’argomento relativo alla programmazione amministrativa e politica sulla mobilità.

I consiglieri hanno richiesto che alla seduta straordinaria urgente fossero presenti il sindaco Salvo Pogliese e di tutti gli assessori. I punti da approfondire sono 5: la fusione tra le partecipate Sostare/Azienda Municipale Trasporti; i parcheggi intermodali in città e nella cinta urbana periferica; la perimetrazione delle aree in ZTL del centro storico in senso espansivo; la gestione dei parcheggi a strisce blu piuttosto che la realizzazione delle nuove corsie BRT;il car sharing e il bike sharing.