Fava: “Il ritorno di Razza assessore non è benvenuto”

“In ambienti regionali, circola voce che il presidente Musumeci stia pensando di reintegrare nel suo ruolo di assessore alla Salute Ruggero Razza. Alcuni dovrebbero prendere altre decisioni davanti al loro fallimento e invece…”. Lo ha detto, a Marsala, il deputato regionale Claudio Fava (Cento Passi per la Sicilia) nel corso della conferenza stampa tenuta insieme al collega Baldo Gucciardi (Pd) davanti all’ospedale “Paolo Borsellino”, Covid Hospital per la provincia di Trapani.

“Questo ospedale – ha aggiunto Fava – racconta il modo come il sistema sanitario e il governo regionale sono arrivati totalmente e colpevolmente impreparati alla seconda ondata della pandemia. L’anno scorso, dopo la prima ondata, c’erano tutte le buone ragioni e il tempo per potersi attrezzare. La seconda ondata del Covid, che ha avuto tristemente inizio lo scorso autunno, ha visto l’amministrazione regionale dedicarsi al suo sport preferito: quello di tagliare nastri di finte inaugurazioni”. “Per questo, al di là delle vicende giudiziarie, con numeri estratti come al gioco del lotto e morti spalmati, io penso che non sia benvenuto il ritorno di Razza come assessore alla Salute”, ha osservato. (ANSA).