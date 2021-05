Stasera in Tv Coppa Italia e Chi l’ha visto?

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Potremmo prendere visione di un palinsesto molto vario tra fiction, commedie, film d’azione, reality e programmi culturali. E per gli appassionati di calcio c’è la finalissima di Coppa Italia.

Rai 1 trasmetterà, alle 20.30, la finale di Coppa Italia “Timvision Cup 2021 – 2021” che vedrà protagoniste l’Atalanta e la Juventus.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, “Non c’è campo”. La commedia, dal genere sentimentale, racconta le vicende di un gruppo di liceali costretti a rinunciare a internet per una settimana, il tempo necessario per godere del paesaggio di un borgo sperduto.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, il programma di attualità “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli, dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri irrisolti. Durante la puntata di questa sera, nuove ricostruzioni saranno dedicate al caso Denise Pipitone e al caso di Riccardo Giuliani.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, la sesta puntata del programma di attualità “Zona Bianca”, realizzato in collaborazione con Tg4, condotto da Giuseppe Brindisi. Il dibattito di questa sera sarà dedicato al tema delle riaperture, dello slittamento del coprifuoco e dell’approfondimento sul ddl Zan. Spazio verrà dedicato al caso Grillo.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, la miniserie “Buongiorno, mamma!”. Continuano le vicende della famiglia Borghi che vive la propria vita tra amore, ostacoli, difficoltà e segreti.

Italia uno trasmetterà, alle 21.20, “Un’impresa da Dio”. Un rampante politico si ritrova ad affrontare una crisi a seguito di un importante compito affidatogli da Dio. Ciò che dovrà fare il politico sarà costruire un’arca.

Canale 20 di Mediaset trasmetterà, alle 21.05, “Act of Valor”. Una squadra di agenti speciali della marina militare statunitense organizza un piano d’azione per salvare un agente della Cia, rapito in circostanze ambigue. Al fine di mettere in salvo l’agente, la squadra affronterà ogni singola difficoltà, con coraggio e determinazione, dimostrando il loro forte senso patriottico.

Tv8 trasmetterà, alle 21.30, “Name that tune – indovina la canzone”. Lo show, condotto da Enrico Papi, si basa su un quiz musicale in cui i concorrenti vip dovranno cercare di indovinare la canzone, ascoltando solo i primi tre secondi.

Rai Movie, canale 24, trasmetterà, alle 21.10, “Professore per amore”. Uno scrittore molto famoso, vincitore di un premio oscar, è costretto a lasciare Hollywooda seguito di una crisi. Nel ruolo di insegnante di sceneggiatura, l’uomo si trasferisce nell’East Coast ed è proprio qui che una giovane mamma single comincia a catturare la sua attenzione.