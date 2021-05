Avellino, D’Agostino: “Palermo ottima formazione. Siamo concentrati”

Palermo ed Avellino si troveranno di fronte domenica per il primo turno della fase nazionale playoff. A margine del sorteggio ha parlato il presidente dei “lupi” Angelo Antonio D’Agostino che ha commentato così la prossima sfida: “Il sorteggio ci ha riservato una squadra che già conosciamo in quanto già affrontata durante la regular season. Non sappiamo se questo aspetto può favorirci o meno. Sappiamo però che, come hanno spesso dichiarato il mister ed il direttore, la corsa va fatta principalmente su noi stessi a prescindere dagli avversari”.

“Il Palermo – ha continuato D’Agostino – è un’ottima formazione e dovremo affrontarla, come del resto tutte le gare dei playoff, al massimo delle nostre possibilità. Siamo emozionati e concentrati per questo nuovo inizio e spero che questa post season possa durare fino alla fine. A tutti i nostri tifosi garantiamo il massimo impegno confidando nel loro sostegno. Forza lupi”.