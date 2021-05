Sispi, l’assessore Martorana si dimette dal collegio sindacale

PALERMO – Cambio di poltrona nel collegio sindacale della Sispi. Si è dimessa infatti Cettina Martorana, nominata circa un mese fa dal sindaco Leoluca Orlando come assessore alle Attività produttive del comune di Palermo. Due incarichi teoricamente non incompatibili, ma che il neo componente di giunta non ho comunque voluto sovrapporre. “Ho aspettato l’approvazione del bilancio in Sispi – spiega Cettina Martorana – Pur non essendo obbligata per legge a dimettermi, ho ritenuto opportuno farlo per rispetto del mio nuovo incarico che è molto impegnativo. Questi anni in Sispi sono stati molto soddisfacenti, sia umanamente che professionalmente”.

Una scelta che fa notizia in un comune che, proprio questa settimana, ha dovuto fare i conti con la decadenza del numero uno di Rap Maurizio Miliziano per inconferibilità e in cui non sono mancate le polemiche su altri incarichi sempre nelle aziende che riguardano assessori e relative consorti.