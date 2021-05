Il ministro Carfagna in Sicilia, tappe a Messina e Palermo

PALERMO – Martedì 25 maggio il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, dopo la tappa messinese, sarà alle 17 a Palazzo d’Orleans a Palermo per un incontro con il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Alle 18 il ministro sarà a Palazzo Reale per una visita all’Ars e un incontro con il presidente Gianfranco Miccichè. Alle 19 è previsto un incontro con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e una visita al Palazzo delle Aquile. Il programma della giornata termina alle ore 20 con una sosta a Capaci per rendere omaggio alla memoria del giudice Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e dei poliziotti della scorta. (ANSA).