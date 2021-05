Lavori in tangenziale: da stasera chiuso svincolo di Gravina

CATANIA – A partire da questa sera, martedì 25 maggio, saranno avviati i lavori di pavimentazione di due rampe dello svincolo di Gravina, al km 3,150 della Tangenziale Ovest di Catania.

Le rampe interessate sono quella in uscita per i veicoli provenienti da Siracusa e quella di immissione in tangenziale verso Messina. Le lavorazioni, che prevedono la chiusura al traffico, saranno eseguite in orario notturno nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, e si concluderanno la mattina di venerdì 28 maggio.

L’itinerario alternativo suggerito è costituito dallo svincolo di San Giovanni Galermo, sia per i veicoli provenienti da Siracusa e diretti a Gravina che per quelli provenienti da Gravina e diretti a Messina.