Palermo, superare l’ostacolo Avellino per continuare a sognare

PALERMO – Continua a sognare il Palermo e spera di poterlo fare questa sera dopo la gara contro l’Avellino. I rosanero alle 20:45, dopo essersi aggiudicati per 1-0 la gara di andata, sfideranno i campani per la gara di ritorno del turno playoff nazionale.

La gara di andata è stata una “guerra” sportiva con qualche colpo proibito da entrambe le parti. Questo ha costretto l’arbitro ad estrarre ben sette cartellini gialli e un rosso a Baraye, protagonista di una rissa dopo il triplice fischio finale, che gli costerà due turni di squalifica.

La squadra di viale del Fante per passare il turno hanno a disposizione due risultati su tre, ma non dovranno andare in campo sicuri di accedere alla fase successiva perché questo potrebbe essere pericoloso; di questo ne è consapevole mister Filippi che ha già preannunciato che i suoi daranno tutto in campo, ma non saranno da meno i ragazzi di Braglia. Le scaramucce della sfida di andata accenderanno i 90′ di domani che saranno di fuoco.

Il Palermo per questa sfida è pronto a scendere in campo con i suoi uomini migliori e che saranno pronti a lottare con il coltello fra i denti. Per questo motivo nel 3-4-2-1 in porta ci sarà Pelagotti; difesa con Lancini al centro, Accardi sul centrodestra e Marconi sul centrosinistra; in mediana, dopo il turno di squalifica, ritorna Luperini che avrà il compito di inserirsi tra le maglie dei “lupi”, oltre ad affiancare e proteggere De Rose quando imposterà il gioco; sugli esterni confermati ancora Valente a sinistra e Doda sul lato opposto. In avanti dovrebbe toccare nuovamente a Saraniti che consentirà a Santana, almeno inizialmente, di riposare; alle spalle del numero nove ci saranno Floriano e Kanoute.

Una vittoria o un pareggio permetterebbero ai rosanero di accedere alla seconda fase nazionale playoff, che si giocheranno con gara di andata e ritorno in programma il 30 maggio e il 2 giugno.