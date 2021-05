Playoff Serie C, Avellino-Palermo 1-0: diretta LIVE

AVELLINO – Il Palermo continua a credere nel sogno promozione in Serie B, per proseguire la sua marcia bisogna però superare l’Avellino. Nella gara di andata al “Barbera” i rosanero di Filippi si sono imposti col punteggio di 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Floriano, e per passare il turno i siciliani adesso hanno la possibilità di contare su due risultati su tre, mentre campani per qualificarsi agli ottavi di finale playoff hanno un solo risultato, la vittoria. Filippi conferma il suo ormai consueto 3-4-2-1, con Pelagotti tra i pali; davanti a lui difesa a tre composta da Marong, Lancini e Marconi; in mediana Accardi e Valente sulle corsie, mentre al centro agiscono Luperini e De Rose; in avanti unica punta Kanoute supportato da Santana e Floriano. Dall’altra parte Braglia opta per il 3-5-2 con in avanti la coppia Maniero-Fella.

PRIMO TEMPO

Inizia il match, l’Avellino gioca il primo pallone dalle gara. Al 3′ iniziativa degli irpini con Fella che tenta il diagonale, la retroguardia rosanero è attenta e mette in angolo. Ancora padroni di casa pericolosi al 7′ con un’azione manovrata, proteste della squadra di Braglia per un presunto contatto in area tra D’Angelo e Valente. Palermo vicino al vantaggio al minuto 10′: Valente imbecca Kanoute che calcia col mancino, ma Forte è abile a respingere la conclusione con i piedi. 22′: fase di stallo della gara, le due squadre si contendono il predominio del centrocampo. Grandissima parata di Pelagotti: Aloi da calcio di punizione dal limite supera la barriera e centra lo specchio della porta, l’estremo difensore rosanero vola e mette in angolo. AVELLINO IN VANTAGGIO AL 33′: azione personale di Maniero che supera due uomini e mette al centro, dalla retrovie arriva D’Angelo che tutto solo mette in rete. Lupi che continuano ad attaccare, rosanero che si difendono e provano a ripartire. Al 43′ il Palermo ritorna in zona offensiva: giocata di Kanoute che serve Valente, il numero 14 rosanero calcia da fuori area ma non centra la porta. Termina la prima frazione: Avellino-Palermo 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Palermo gioca il primo pallone della ripresa. Al 46′ subito rosanero pericolosi con una conclusione dalla distanza di Kanoute che stava per sorprendere Forte, ma la sfera impatta la parte alta della traversa e va sul fondo. Al 61′ grande chance per il Palermo: lancio di Silipo, Valente controlla e calcia, ma Forte è attentissimo e salva ancora una volta con i piedi. La formazione di Filippi cresce col passare dei minuti e al 70′ è ancora Valente a rendersi pericoloso con una conclusione mancina, palla alta di poco. Al 76’ la chance per chiudere il match per l’Avellino capita sul piede di Fella che controlla in area ma il suo diagonale è strozzato è termina a lato.

IL TABELLINO

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella.

In panchina: Pane, Leoni, Rizzo, Bernardotto, Silvestri, Santaniello, De Francesco, Errico, Rocchi, Adamo, Silvestri.

Allenatore: Braglia.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong (dal 58′ Saraniti), Lancini, Marconi; Accardi, Luperini, De Rose, Valente; Santana (dal 58′ Silipo), Floriano; Kanoute (dall’81’ Almici).

In panchina: Fallani, Doda, Corrado, Palazzi, Crivello, Martin, Saraniti, Silipo, Peretti, Odjer, Broh, Almici.

Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine.

RETI: 33′ pt D’Angelo.

NOTE: serata primaverile, campo in buone condizioni. Ammoniti: Aloi, Marconi.