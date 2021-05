Miccichè: “All’Ars pronta la legge per il contrasto alla povertà”

CATANIA – “La Sicilia e la Campania sono le regioni più povere in assoluto in Europa per cui era fondamentale che noi prendessimo delle iniziative e una persona che ci ha aiutato di più a prendere delle iniziative è stato il presidente della Comunità Sant’Egidio in Sicilia Emiliano Abramo”. Lo ha affermato a Catania sulla legge di contrasto alla povertà, in attesa di andare in Aula, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè parlandomi con i giornalisti a margine di una sua visita alla Comunità di Sant’Egidio.

“Abbiamo ormai completato l’iter in commissione Sanità di questa nuova legge di contrasto alla povertà – ha aggiunto il presidente dell’Ars – credo che sia una buona legge. Abbiamo anche individuato un iter velocissimo in modo che possa essere approvata in tempo i rapidissimi e lo sarà. La legge praticamente è pronta”.

“L’operato di Draghi finora è ottimo – ha detto ancora Micciché – C’è l’ha mandato Dio considerato quello che c’era prima e i disastri che sono stati combinati prima. Quando penso che qualcuno dice che Draghi deve andare a fare il Presidente della Repubblica, mi metterei a piangere. Che possa rimanere presidente del Consiglio a vita….”.

“Eurostat ci ha rivelato che la Sicilia insieme alla Campania è la regione più povera d’Europa e io credo che il bisogno dei poveri debba bussare alle porta dei palazzi. Abbiamo trovato nell’Ars, e quindi nel suo presidente, un orecchio attento ed è nata così l’idea di realizzare in tempi rapidissimi un disegno di legge di contrasto alla povertà. La legge produrrà in tempi molto rapidi degli effetti per i più poveri della Sicilia passando attraverso le realtà associative caritatevoli”. Lo ha affermato il presidente della Comunità Sant’Egidio in Sicilia, Emiliano Abramo, che stamane ha accolto nella sede dell’associazione di Catania il presidente dell’Ars.