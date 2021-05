Omicidio a Palermo, ucciso un venticinquenne alla Vucciria

La vittima è figlio di un condannato per mafia.

PALERMO – Omicidio a Palermo. La vittima è stata assassinata a colpi di pistola in via dei Cassari alla Vucciria. Si chiama Emanuele Burgio, 25 anni. È morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite per strada. Le notizie sono, però, frammentarie. Non si sa se si sia trattato di una banale discussione degenerata oppure di un regolamento di conti.

Emanuele Burgio è figlio di Filippo, già condannato per mafia. Il padre teneva la cassa della famiglia di Palermo centro e per un periodo ha gestito la posta dell’allora latitante Gianni Nicchi, astro nascente della mafia di Pagliarelli e arrestato dopo un periodo di latitanza. Burgio padre fu coinvolto nell’operazione dei carabinieri “Hybris” del luglio 2011 ed è stato condannato con sentenza definitiva a 9 anni.

Sull’omicidio del figlio, alla Vucciria, indagano i poliziotti della squadra mobile.