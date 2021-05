Rimozione dei rifiuti ingombranti: tutti gli interventi della Rap

Iniziate il 1 maggio, continuano le operazioni di rimozione di rifiuti ingombranti e di sacchetti selvaggiamente abbandonati nel quartiere palermitano Zen. A comunicarlo alla redazione di Live Sicilia è proprio la Rap (Risorse Ambiente Palermo), azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dello smaltimento degli ingombranti. La nota giunge alla nostra redazione, a seguito dell’articolo pubblicato lo scorso sabato 29 maggio.

Nell’articolo avevamo focalizzato la nostra attenzione principalmente su via Rocky Marciano, così come ci era stato segnalato dal consigliere della settima circoscrizione Natale Puma di Forza Italia.

“Sono in corso – spiegano dalla Rap – diverse attività allo Zen per rimuovere le discariche illecitamente abbandonate”.

“Nella sopra citata via in atto – concludono dalla Rap – sono stati tolti oltre 213 pezzi di ingombranti. Non appena vengono concluse le suddette attività la Rap provvederà a eliminare con l’ausilio della pala anche i sacchetti illecitamente lungo la via”. Di seguito l’azienda fornisce un report (che noi pubblichiamo) degli interventi realizzati già su tutto il territorio urbano.

Precedentemente, infatti, avevamo scritto dell’abbandono selvaggio anche in via Padre Massimiliano Kolbe, nel quartiere Acqua dei Corsari.

In quella circostanza a sollevare la questione era stato il consigliere della seconda circoscrizione Giuseppe Guaresi. In tutta la città attualmente sono stati rimossi

Le vie interessate e il numero di ingombranti rimossi (14589 rifiuti ingombranti).

Le operazioni hanno interessato 515 vie.

Via dei Fiori (5) via Paulsen (3), via dell’Acacia (1), via Lenin Mancuso (5), via Rocco Chinnici (7), via Cesare Terranova (55), via Santa Teresa (14), piazza Kalsa (13), via Laudicina (15), piazza Benvenuto Cellini (34), via Centorbe (33), via Edoardo Amaldi (4), via Nazario Sauro (2), via Flavio Gioia (35), via Filippo Parlatore (4), viale Regione Siciliana 6389 magazzino Teatro Massimo (235), via Santa Teresa (30), via Bologna (9), via Ximenes (55), via Pigafetta (8), via Funaioli (1), via Alagna (4), via F. Marini (2), via Tricomi (Ismet), (28), via S. Latteri (9), via Nicastro (13), via Giordano (1), via G. di Marzo (5), via Sampolo (22), via Flavio Gioia (21), via Brancaccio (51), via Altofonte (25), via F. Baracca (30), via Saladino (19), piazza Ecce Homo (30), piazza Ponticello (23), via SS. 40 Martiri (22), via Coltellieri (18), via Ippolito Nievo (86), via Pasquale Prestisimone (2), via Benedetto Croce (51), via Acireale (17), via Castellana (31), via Bronte (17), via Leoni (7), via Dotto (112), via Edoardo Amaldi (1), via A. Ugo (10), via Mignosi (26), via M. Cipolla (3), via A. D’Aosta (5), via Fardella (1), piazzale Sant’Anna (2), via Salvatore Cappello (3), via Archirafi (6), via dell’Artigliere (6), foro Umberto I (9), via Aurelio di Bella (161), via Luigi Galvani (14), mercato del Capo (9), corso dei Mille (18), via Sant’Alberto degli Abati (2), via Ingham (110), via A. Toscano (33), via G. Lodato (9), via Emerico Amari (1), via Edoardo Amaldi (121), via Funaioli (2), via Alagna (9), via Carlotto (1), via Sivori (6), via Mapelli (2), via della Cera (43), via Ximenes (18), via Di Giorgi (21), via Castellana (26), via Gramsci (28), via Baracca (57), via Montalbo (43), via Caracciolo (2), piazza Garraffello (34), piazza Kalsa (5), piazza S. F.sco Saverio (62), via Flavio Andò (50), via Tommaso de Vigilia (5), via Pola (45), via S. Cristoforo (41), via Livorno (28), via Ciaculli (17), via G. Lodato (94), piazza Ecce Homo (44), piazza dell’Origlione (5), via Quintino Sella (60), via Diego Orlando (72), via Barone Manfredi (37), via Centorbe (143), via Laudicina (23), via XXVII Maggio (34), via G. di Vittorio (17), corso Calatafimi df Ospedale Ingrassia (53), via Auteri (25), via Campisi (259, via Pitrè (4), via G. Zumbo (252), via Diego Orlando (19), via G. Verga (132), via Vanni (1), via Gerbasi (4), piazza Manfredi (6), via Musco (9), via Mongitore (4), via Zisa (3), via Tiro a Segno (6), via Archirafi (3), via A. Ugo (22), via Michele Cipolla (28), via Mignosi (1), via D. Bazzano (2), via Marettimo (52), via Berrettaro (96), via Barisano da Trani (48), largo Cammarano (6), via Archirafi (5), via Antonio Ugo (20), via Fedele (4), fondo Tiro a Segno (2), via Tumminello (1), fondo Alfano (4), via M. Benso (2), via Bronte (128), via Padre M. de Kolbe (122), via Respighi (37), via dello Spezio (75), piazza Don Sturzo (5), piazza San Gabriele (25), via Mendola (15), via Castelforte (34), via Zumbo (128), via Ximenes (107), via della Cera (81), piazzetta Beati paoli (13), piazza Sant’Onofrio (43), via Noce (23), via Marchese di Villabianca (6), via Piraino Leto (20), via Broggi (7), via Vanvitelli (2), via Austria (1), via F.sco Raimondo (2), via dello Spirito Santo (2), via Sant’Agostino (2), piazza delle Stimate (1), via Sedie Volanti (12), mercato del Capo (12), via Garraffello (29), via Santa teresa (1), via Rosario Gregorio (1), via Bronte (219), viale Regione Siciliana sud est 2916 (139), via Amm. Cristodulo (17), via Ambrosoli (47), via Zumbo (24), via della Cera (4), via P.pe di Scordia (50), via Cesare Battisti (97), via Sperone (56), via Mendola (105), corso Vittorio Emanuele Nautico (10), cavalluccio Marino (2), palchetto della Musica (5), foro Umberto I (1), salita Partanna (4), piazzale Ungheria (7), via P.pe di Granatelli (4), via Pignatelli Aragona (11), piazzetta Angelina Lanza (20), piazza Niscemi (6), Castello Utveggio (10), via Messina Marine (46), via Oreste Arena (18), via Aurelio di Bella (59), via Antonino Agostino (34), via Perez (13), via Gramsci (1), via Giorgio Arcoleo (2), via San Raffaele Arcengelo (6), via F. marini (11), via Napoli (12),via Gerbasi (15), piazza Carmine (57), via P.pe di Scordia (15), via Lanza di Scalea (74), sotto Ponte Giafar (176), vicolo Sotto la Volta (36), via Cortegiani (1), via dell’Antilope (32), via Aquino Molara (7), via Diego Orlando (28), piazzetta Speciale (7), via dei Biscottari (40), via del Bastione (25), via Pacinotti (22), municipio Borgo Nuovo (47), via Paolo Emiliani Giudici (5), via perez (58), via Lanza di Scalea (127), via Sampolo (18), via della cera (19), via Ximenes (109, via Gustavo Roccella (32), via Giulio Verne (132), via F. Brunetto (151), via Dossuna (8), via Tesauro (71), via Falsomiele (8), via Orecchiuta (32), via Guadagna (44), gradinata Guadagna (106), via Badia (1), via Eugenio l’Emiro (1), largo Pozzillo (56), via Corbino (70), via Giulio Sarmiento (70), piazza Santa Cristina (16), via Modica (92), via Filippo Marini (9), piazza Tenente Anelli (52), via Deodato (49), via Laudicina (7), via Guerini (9), via Oreste Arena (9), via della Cera (23), piazza Sturzo (15), via Castrofilippo (6), via Tiro a Segno (3), via Michele Cipolla (1), via Archirafi (11), via Antonio Ugo (4), via Fardella (5), via Bazzano (4), via Papireto (93), via Madonie (28), via Nicastro (2), via Ughetti (1), via Tricomi (23), via Lazzaro (73), via tripoli (68), via Faraone (73), via Cesare Terranova (34), corso Calatafimi (62), via Verdinois (27), via Umberto Giordano (22), via Giovanni Grasso (112), via Messina Marine (8), via Tiro a Segno (30), viale Regina Margherita (52), via P.pe di Belmonte (8), piazza Stazione Lolli (7), via La Masa (26), via Laudicina (3), piazza Garraffello (17),via Lorenzini (43), via lanza (36), via G. Grasso (60), via Cariolato (5), via Crociferi (68), via Roccazo (25), via Termini Imerese (15), via Dante altezza stazione Lolli (45), via Sammartino (7), via S. Bono (10), via Claudio Domino (12), via Rossi (11), via Castelforte (8), via Mercurio (54), via S. Maria di Gesù (9), via Messina Marine (37), via alla Falconara (11), via F. Baracca (37), via Ruffo di Calabria (1), via del Fondo (8), piazza Baida (8), viale Regione Siciliana (115), via della Cera (79), salita Partanna (3), foro Umberto I (3), piazza Bologni (1), via A. Paternostro (18), piazza degli Aragonesi (49), via G. di Cristina (82), via dei Carrettieri (15), via Tiro a Segno (11), viale Michelangelo (30), via Bernini (47), via Piraino Leto (77), via perpignano (44), piazza Sant’Anna al Capo (49), via Alias (76).

Dal 19 al 22 maggio sono stati rimossi 297 ingombranti in 39 vie: via Luigi Cosenz (10), via Fausto Coppi (5), via Francesco Ferrara (6), via Volturno (1), discesa Santa Maria (6), via Piraino Leto (30), via Michele Scoto (2), via Tiro a Segno (20), via Archirafi (5), via Michele Cipolla (15), via Beato Angelico (6), via Altofonte (2), via Orecchiuta (2), via Villagrazia (13), via Remo Sandron (3), villetta Imera (3), via Volturno (1), via F. Ferri (14), via Calandrucci (10), via Gaetano Mosca (3), via Algesia da Siracusa (20), via largo Guadagna (10), via Pietro dell’Aquila (3), via San Nicola (12), via Mendola (3), via Guglielmoil Buono (2), via Cesare Battisti (1), piazza Garraffello (12), via Cassari (2), via M. Pensabene (3), via Ximenes (10), via della Cera (18),via Messina Marine (10), via Carlo rao (1), via dello Spasimo (1), via dello Spasimo (1), via Casa professa (1), via Argisto Giuffredi (20), via Mignosi (10).

Dal 22 al 30 maggio sono stati rimossi 4589 ingombranti in 153 vie: via Villagrazia (10), via Azoti (3), via Panzera (73), via Cassari (1), via Dicillo (2), stradella galati (3), via mendola (38), via Roccazzo (4), via Prospero favier (139), via Florio (58), via uditore (40), via Nicolò ex Ermellino (7), via Nina Siciliana (38), piazza Carmine (78), via Polibio (70), via Pennino (78), via Fichidindia (21), via Tiro a segno (2), via Archirafi (5), via Michele Cipolla (5), via fedele (13), via Mignosi (5), via S. Cappello (5), via Fardella (1), via Coppola (6), via Pietro d’Aragona (20), via Corselli (13), via Pecori Giraldi (24), via Portella delle Ginestre (6), via Pigafetta (1), via Alagna (12), via Bazzano (3), via G. Adria (14), via Beato Angelico (72), via dell’Arsenale (180), via Prospero Favier (37), via del Levriere (36), via dell’Olimpo (6), piazza Carmine (88), via del Bosco (3), via Pio la Torre (10), via Libero Grassi (32), via Giorgione (33), via Laudicina (39), via Imperatore Federico (29), via Brunelleschi (32), piazzetta Lanza (24), via Santa Teresa (3), via Roma (5), via dell’Arsenale (53), via Einaudi (42), via Smith (23), via Auteri (16), via Schifani (2), via Gino Marinuzzi (35), via Salemi (1), via Terenzio (102), via Polibio (19), via del Sagittario (14), via Atlante (28), via Apollo (3), piazza Molara (8), via Nicola da Napoli (6), via Piave (31), largo delle Rondini (15), via Cesare Battisti (40), via Matteo Sclafani (36), via Rossini (47), via del Bastione (2), via Re tancredi (55), piazza Lolli (41), via Sagittario (67), via Morozzo della Roca (4), via dell’Arsenale (20), piazza Marina (8), via Quintino Sella (38), piazza Sturzo (4), via P.pe di Scordia (22), via Villagrazia (2), via Mulini di Starrabbia (16), via Altofonte (230), via Rosario Gregorio (28), corso dei Mille (6),via Antonio Ugo (7), via Palmerino (10), corso Pisani (99, via Latteri (78), via Palchetto (6), via Camarda (37), via la Loggia (29), via Laudicina (35), via Ariosto (4), via Antonino d’Alia (24), via Ariosto (4), via Imperatore Federico (5), via Alessandro Paternostro (3), salita Partanna (13), via Montepellegrino (1), via Giorgiono (42), piazza P.pe di Camporeale (7), via Marco Polo (3), piazza Monte di Pietà (133), via Torino (100), via Silvio Bocconi (76), via S. Puglisi (4), via Re Tancredi (48), via Platania (15), via Lancia di Brolo (120), via Villagrazia (29), via Altofonte (220), via Benedetto Croce (17), via Cortigiani (16), via Lentini (49), passaggio Lipari (11), via dell’Airone (297), via Ernesto Basile (2), via Filippo Marini (2), via Pio La Torre (4), piazza Napoleone Colajanni (6), via Verga (20), via Rocky Marciano (213), piazza Sturzo (34), viale Michelangelo (59), via Alias (99), via F. di Giorgi (34), via Aloi (93),via S. Cappello (4), piazza Santa Chiara (2), via Rosario Gregorio (6), via Palmerino (17), corso dei Mille (1), via fedele (3), via Adorno (1), via Coppola (1), via XXVII Maggio (15).