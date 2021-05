Via Rocky Marciano allo Zen invasa dall’immondizia

Un’area invasa dall’immondizia. Succede in via Rocky Marciano, nel quartiere Zen di Palermo. A quanto sembra gli addetti non effettuerebbero la raccolta dei rifiuti solidi urbani e degli ingombranti da almeno un mese. Tutto ciò provoca non poco scontento negli abitanti della zona, costretti a respirare cattivi odori e ad effettuare delle gimkane per percorrere la via.

La situazione abbastanza critica del luogo è stata segnalata da Natale Puma, consigliere della settima circoscrizione in quota Forza Italia. Proprio qualche giorno fa, Puma ha inoltrato via mail la segnalazione ai responsabili politici e dirigenziali del settore Ambiente del Comune di Palermo. A oggi, dice, non è arrivata alcuna risposta.

“Il sindaco Leoluca Orlando cerca di aumentare la Tari – commenta Puma – quando, invece, l’unica cosa da fare sarebbe cercare di mantenere pulita la città. Se vogliamo che Palermo abbia un certo decoro, è necessario che si pulisca quotidianamente. I cittadini, se vedono che un luogo è pulito, tendono a non sporcarlo”.

“Lo Zen – conclude Puma – non è da meno alle altre zone urbane e i suoi abitanti hanno il diritto di vivere in un luogo pulito”.