Serie A 2021-22, Dazn svela i prezzi dell’abbonamento tv

ROMA – Dazn ha svelato le offerte per la prossima stagione calcistica, quando trasmetterà anche tutta la Serie A in streaming (7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). Questi i prezzi per l’abbonamento: a partire dal 1 luglio, la proposta di Dazn avrà un prezzo di 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Per chi è già abbonato, Dazn comunicherà nei prossimi giorni le ulteriori offerte dedicate in aggiunta a quella relativa al costo dell’abbonamento a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro.