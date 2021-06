Terremoto, finanziato il restauro di San Michele Arcangelo

L'opera è stata finanziata per il 70% dalla Cei e per il restante 30% dalla parrocchia attraverso una raccolta fondi

ACIREALE – E’ in arrivo un finanziamento di circa 90 mila euro per la chiesa di San Michele Arcangelo di Aci Sant’Antonio (Catania), che necessita di lavori di consolidamento e restauro perché colpita dal terremoto del 26 dicembre del 2018. Lo rende noto la diocesi di Acireale. L’opera è stata finanziata per il 70% dalla Conferenza episcopale italiana con il contributo 8ž1000 alla Chiesa Cattolica e per il restante 30% dalla parrocchia attraverso una raccolta fondi. I lavori, che prevedono il ripristino delle piena funzionalità dell’edificio sacro, sono stati autorizzati dal Comune di Aci Sant’Antonio, dal Genio civile di Catania, dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania e dalla diocesi di Acireale. I lavori, che saranno ultimati entro il prossimo anno, sono stati consegnati alla ditta incaricata dal vicario generale mons. Giovanni Mammino e dal direttore dell’ufficio Beni Culturali Ecclesiastici don Angelo Milone, che è anche parroco della chiesa. (ANSA).