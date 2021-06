Covid, da oggi al via la vaccinazione senza limiti di età

Altri 2,5 milioni di dosi in arrivo in Italia. Continua intanto a calare il trend dell'incidenza quotidiana dei contagi

il trend dell’incidenza quotidiana dei contagi. Al momento nella media settimanale da zona bianca rientrano soltanto Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, che potrebbero superare a breve la terza settimana consecutiva con dati buoni e aggiungersi a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna già in bianco. Dal 21, poi tutte le altre regioni, probabilmente ancora con l’esclusione della Valle d’Aosta.

Oggi un tavolo tecnico per affrontare la questione relativa al limite di quattro persone al tavolo nei ristoranti e le altre indicazioni di dettaglio per le zone bianche.