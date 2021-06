Commissariamento Amap: “Allontanare gli indagati”

PALERMO – “Il commissariamento dell Amap rappresenta l’ennesima tegola su di una amministrazione che non riesce a controllare neanche le sue partecipate. Il problema è che l’Amap non si occupa solo di Palermo, ma anche di parte della provincia”.

Lo dice Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile, commentando il commissariamento del settore ambiente e depurazione della società, decisa dal Gip di Palermo. “Vogliamo che si faccia chiarezza immediatamente – aggiunge Gelarda – e che i responsabili vengano allontanati da qualsiasi incarico possano in questo momento ricoprire all’interno dell’amministrazione comunale o della partecipata. Considerato anche che c’è un conflitto di interessi fra il ruolo di controllore e di controllato in capo all’assessore al ramo”.

Interviene anche Salvatore Orlando, presidente del Consiglio comunale: “Il commissariamento del servizio depurazione dell’Amap, deciso dal Tribunale di Palermo, desta profonda preoccupazione per le sorti dell’azienda e dei lavoratori: al di là delle responsabilità che verranno eventualmente accertate, siamo di fronte a una vicenda su cui è doveroso fare chiarezza. La gestione dell’acqua deve rimanere pubblica e Amap ha rappresentato un modello di gestione efficiente delle risorse idriche del nostro territorio, tanto da poter ambire a una gestione ancora più ampia, ma è legittimo chiedersi se l’amministrazione comunale abbia puntualmente vigilato e che ruolo possa avere avuto in questo specifico caso: per questo ritengo opportuno che l’amministrazione attiva riferisca al consiglio comunale e alla città sulla vicenda, così da fugare ogni dubbio sul futuro di Amap”.

Il consigliere Ugo Forello di Oso dice: “Il commissariamento dell’Amap per il servizio ambiente e depurazione conferma la fondatezza delle gravissime accuse nei confronti dei vertici dell’azienda. Del resto, sono emersi molteplici e schiaccianti prove (rilevazioni fotografiche, dichiarazioni dei dipendenti ecc.) che dimostrano l’attività illecita relativa al traffico di rifiuti e all’inquinamento del mare cittadino e della provincia. Una degli indagati principali è l’attuale Assessore Prestigiacomo, già Presidente dell’Amap, e adesso competente ai rapporti con la stessa società.

Ci troviamo di fronte ad una situazione di incompatibilità e conflitto di interessi enorme ed inaccettabile. Il Comune di Palermo dovrebbe tornare ad esercitare un effettivo controllo analogo sulla società partecipata, assumendo una posizione autonoma, trasparente e decidendo una quantomai opportuna sostituzione dell’attuale Presidente dell’azienda. Inoltre, è assolutamente necessario che il Sindaco, con effetto immediato, revochi l’Assessore indagato per reati di rilente gravità che si sarebbero consumati ai danni della comunità cittadina. In caso contrario depositeremo una mozione di sfiducia nei confronti della Prestigiacomo martedì in Consiglio, chiedendone la immediata discussione e approvazione”.