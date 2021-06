Il giudice commissaria l’Amap, ma solo per la depurazione

La decisione del gip Piergiorgio Morosini che ha accolto solo in parte la richiesta della Procura

PALERMO – Alla fine il commissariamento è stato deciso solo per il “servizio ambiente e depurazione”.

Il giudice per le indagini preliminari Piergiorgio Morosini ha parzialmente accolto la richiesta della procura della Repubblica che avrebbe voluto commissariare l’intera gestione della società che si occupa anche dello smaltimento dei rifiuti a Palermo.



Ed invece il commissario giudiziale Giuseppe Librici avrà il compito di mettere a posto la la questione dell’inquinamento ambientale dovuto ai fanghi di depurazione. Non solo il commissario giudiziale dovrà anche fare una ricognizione di tutti gli impianti e valutare i danni che sono stati provocati negli anni.



Secondo i pubblici ministeri Bruno Brucoli e Andrea Fusco, l’incuria avrebbe provocato un grosso danno ambientale.

L’Amap è indagata come persona giuridica assieme a Maria Concetta Prestigiacomo (ex presidente e attuale assessore del Comune di Palermo alle Opere pubbliche), Alessandro Di Martino (attuale amministratore unico di Amap), i dipendenti Angelo Siragusa, Adriana Melazzo, Dorotea Vitale.



Il reato è contestato con l’aggravante di avere prodotto l’inquinamento in un’area protetta e cioè quella del golfo di Castellammare. Prestigiacomo e Di Martino sono anche accusati di non avere eseguito la manutenzione e di avere risparmiato sui costi dello smaltimento dei fanghi prodotti nei depuratori di Acqua dei Corsari, a Palermo, e nei Comuni di Balestrate, Carini, Trappeto e in altri comuni che avevano siglato un accordo con Amap. La società avrebbe così risparmiato oltre un milione di euro.