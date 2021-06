Palermo, Filippi verso la conferma in panchina

CALCIO - SERIE C

Il tecnico e la società si dovranno incontrare per discutere del futuro

PALERMO – Dopo la conferenza stampa fiume del presidente Mirri il Palermo comincia a programmare la prossima stagione. Il presidente in conferenza ha aperto alla conferma di mister Filippi che ha preso il posto di Boscaglia e alla sua prima esperienza da primo allenatore ha guidato la squadra fino al primo turno nazionale playoff, uscendo ai danni dell’Avellino solo per via della posizione in classifica.

L’ex secondo di Boscaglia ha guidato la squadra per 14 gare, conquistando ben 9 vittorie e 2 pareggi, con sole tre sconfitte. La media punti è stata di 2,7 e ha permesso alla squadra di rimettersi in corsa e conclude la stagione al settimo posto in classifica.

Delle chiacchierate tra la dirigenza e l’allenatore ci sono già state, ma non sono state approfondite. Già da domani, come dichiarato da Mirri, ci potrebbe essere modo di incontrarsi e provare a proseguire insieme. Il tecnico di Partinico ha già espresso alla società il proprio pensiero e detto che con 5/6 acquisti questa squadra potrà lottare per i vertici della classifica.

Sotto questo punto di vista la dirigenza dovrà capire come muoversi. Mirri ha già reso noto che si cercherà di cedere qualche calciatore con l’ingaggio alto e che il budget di partenza sarà di circa 5 milioni di euro, ai quali si potrebbero aggiungere i soldi che arriveranno dagli eventuali ricavi con l’apertura dello stadio e di qualche cessione, in particolare quella di Lucca che interessa a diverse società e potrebbe andare via.

Filippi, invece, non chiederà garanzie dal punto di vista dell’ingaggio. Il tecnico ha un altro anno di contratto e se dovesse essere confermato non farà problemi ad onorare quello in essere.