Stasera in tv tornano le inchieste di Report

Questa la programmazione televisiva di lunedì 7 giugno.

Su Rai1, alle 21:25, “A mano disarmata”. Claudia Gerini interpreta Federica Angeli, una giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta in seguito a delle minacce frutto delle sue inchieste sulla criminalità di Ostia.

Su Rai2, alle 21:20, una replica del telefilm poliziesco “Hawaii Five-0”, puntata 8 della decima stagione. Five-0 si allea con un agente della DEA per cercare un killer il cui aereo si è schiantato nella giungla con 10 milioni di dollari di eroina a bordo

Rai 3 alle 21:15 propone “Report” con Sigfrido Ranucci. Le inchieste saranno tre: sui padroni del calcio, sul kamut e sul fatto che potrebbe non esistere, e una sui collegamenti di una vecchia sede milanese di un sindacato con una società campana che si occupa di carburanti.

Su Rete 4 alle 21:25, “Quarta Repubblica III”, puntata 41. Nicola Porro tratterà sia dell’inchiesta di stupro che ha colpito Ciro Grillo, sia delle ricerche su Saman Abbs, la ragazza pakistana che ha rifiutato il matrimonio combinato, che di tanto altro.

Invece su Canale 5, alle 21:45, l’imperdibile puntata finale de “L’isola dei famosi”. A condurre sempre Ilary Blasi, con dei cronisti speciali: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Su Italia 1, alle 21:25, “Hunter’s Prayer”, thriller american. Lucas, un killer solitario, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella ma, poiché non se la sente di sparare, il piano fallisce, mettendo in moto un perverso gioco del gatto col topo.

Alle 21:20 su La7 troviamo Meryl Streep ne “Il Matrimonio che vorrei”. Kay e Arnold sono una coppia solida, ma decine d’anni di matrimonio hanno lasciato nella donna il desiderio di ravvivare un po’ le cose e di ritrovare intimità con il marito. Quando viene a sapere dell’esistenza di un rinomato terapeuta di coppia, Kay persuade il suo scettico marito, a salire su un aereo per andare a trascorrere una settimana intensiva di terapia di coppia.

E su Rai 4, alle 21:20, il thriller “Summer of ‘84”. Nell’estate del 1984, Cape May, Oregon, è tormentata dal “Cape May Slayer”, un serial killer responsabile nel decennio precedente della sparizioni di tredici adolescenti nella contea.