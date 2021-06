Sfiducia a Catania, il Prc: “Maggioranza Frankenstein”

PALERMO – “La maggioranza Frankenstein da nuovamente segno di sé, ancora una volta a danno dei palermitani e delle palermitane che continuano a pagare un gettone di presenza a dei consiglieri comunali che invece di occuparsi dei problemi della città a partire dal piano regolatore o dal bilancio, utilizzano le sedute di consiglio per approvare mozioni che non hanno alcuna efficacia”. Lo dice Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista.

“Una vergogna che però è al tempo stesso anche un segno di chiarezza verso la città – aggiunge -. Infatti con l’approvazione di questa inutile mozione, la maggioranza Frankenstein formata dalle destre a dal M5s ha dimostrato di essere contro le politiche di mobilità messe in campo da questa amministrazione comunale e dall’assessore Catania, fin dal 2012”. Per Prc è “un segnale preciso in vista delle prossime elezioni amministrative, in cui tutti i palermitani potranno scegliere se far fare alla città un salto indietro di 10 anni o continuare nel solco tracciato in questi anni nel campo della mobilità sostenibile”.