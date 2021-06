Tweet di Catania dopo la sfiducia: “Una risata vi seppellirà”

PALERMO – “Una risata vi seppellirà”. Così in un tweet, l’assessore Giusto Catania, sfiduciato ieri dal Consiglio comunale.

“Apprendiamo dalle agenzie di stampa che Giusto Catania non avrebbe intenzione di dimettersi e che avrebbe commentato la sua sfiducia con un tweet dove scrive ‘una risata vi seppellirà’. Che l’assessore alla mobilità fosse attaccato alla poltrona non avevamo dubbi e ci ridiamo su, ma scrivere ‘una risata vi seppellirà’ mentre 1000 famiglie piangono i loro cari perché il Comune da lui amministrato non riesce a seppellirli da oltre un anno è francamente una frase di cattivo gusto”. Così in una nota Italia Viva Palermo.

La segreteria regionale del Prc Sicilia esprime la propria solidarietà a Giusto Catania, sfiduciato dal Consiglio comunale di Palermo. “Senza entrare nel merito dei percorsi amministrativi e dei conflitti interni alla maggioranza, non c’è dubbio che si è voluto colpire chi ha messo in campo un progetto significativo di sostenibilità della qualità della vita e di modello della mobilità a misura d’uomo”, dice Mimmo Cosentino, segretario regionale Sicilia. “La crisi della giunta Orlando e la decomposizione della sua maggioranza richiedono una riflessione autocritica a quanti a sinistra si erano illusi sulla natura positiva della composizione larga della coalizione, nella quale la retorica del civismo è servita per tentare di nascondere le pratiche deleterie del trasformismo che caratterizza disastrosamente le relazioni politiche, in particolare modo al sud, e per mettere assieme programmi incompatibili tra di loro – aggiunge – Per Rifondazione comunista e per le forze politiche e sociali della sinistra alternativa è urgente prendere atto che in questa fase politica, economica, istituzionale è bene investire le proprie energie e competenze, anche in vista degli appuntamenti delle elezioni amministrative e regionali del 2022 al servizio di un progetto unitario di opposizione per la tutela dei diritti sociali e civili, per la gestione pubblica dei beni comuni, per la valorizzazione della loro qualità e della loro fruizione sociale universale”.

“Lo spettacolo che sta dando il consiglio comunale di Palermo è desolante. Si annuncia una mozione di sfiducia contro un assessore, ma poi se ne silura un altro. E sono settimane che si grida, si sbraita, con l’unico risultato di paralizzare l’attività del Comune proprio nel momento in cui occorrerebbe un colpo di reni per affrontare la crisi causata dalla pandemia che ha aggravato ancora di più la già difficile situazione della città”. Lo afferma Mariella Maggio, segretaria della Federazione palermitana di AnticonoUno. “Appare evidente – osserva Maggio – che l’obiettivo di gran parte dell’opposizione non è lo scioglimento del Consiglio comunale e il ritorno alle urne. Niente di tutto questo. È solo propaganda. Anziché incalzare il sindaco Orlando con proposte serie, sembra che l’unico pensiero siano le elezioni comunali dell’anno prossimo e pazienza se così si rischia di perdere mesi preziosi per la ripartenza dopo la pandemia”. “Si preferisce – conclude – la strada della facile polemica e si enfatizza la data per la Ztl come il più grave problema di Palermo: una triste imitazione di Johnny Stecchino”.