I familiari delle vittime del covid auditi in Commissione Sanità

La Commissione Servizi Sociali e sanitari ha audito oggi vertici dell’associazione” Familiari Vittime del Covid Sicilia” (il presidente Simone Isabella e il vicepresidente Audenzio Rizzuto). I due professionisti, insieme a diverse altri familiari che hanno condiviso il dramma della perdita di un parente a causa del covid, hanno dato vita all’associazione allo scopo di fare luce e chiarezza su quanto accaduto, sulle cure, e sull’iter che ha portato i loro genitori in 15 giorni, dal ricovero alla morte. Positivo il confronto con le istituzioni dopo mesi di silenzio.

“E’ stata l’occasione per dar forza e sostegno al Ddl presentato dall’onorevole Alfio Papale nel dicembre del 2020 e ancora fermo in Commissione Sanità nella speranza di poter accelerare l’iter”, scrivono in una nota i rappresentati dell’associazione. “Un grosso ringraziamento i due rappresentanti dei familiari lo fanno alla Presidente della Commissione Sanità Margherita La Rocca Ruvolo, per gli impegni presi, in questa occasione, a portare presto in commissione la proposta di Legge per la sua discussione e per gli impegni circa l’accesso agli atti su diversi informazioni circa la preparazione della Sanità Siciliana nel Marzo 2020, dell’idoneità degli ospedali adibiti a Covid, e dell’esistenza del Piano Pandemico Regionale oltre che della sua attuazione”, si legge. I rappresentati hanno cercato di accendere i riflettori soprattutto sul numero elevatissimo di morti che ha interessato Siracusa sottolineando una serie di carenze nel funzionamento del Covid Team. L’associazione chiede che venga fatta chiarezza.