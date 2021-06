Monti: “Il porto di Palermo deve connettersi alla città”

PALERMO – “Il Porto di Palermo deve riconnettersi alla sua città, deve diventare funzionale alla sua comunità, sia da punto di vista del servizio delle merci che per il mercato di consumo che vede circa 2 milioni e mezzo di persone e come porta d’ingresso via mare di una città meravigliosa, che deva avere una propria dignità anche nelle strutture ricettive d’ambito portuale. Stiamo lavorando con grande rapidità perché questo porto, come gli altri del nostro Sistema, ha bisogno anche di dare un segnale visivo immediato”.

Lo ha detto il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, a margine dell’incontro a Palermo con la delegazione della Commissione Trasporti della Camera, presieduta da Raffaella Paita.

“Abbiamo in corso 3 progetti che sono quelli individuati all’interno del decreto che mi vede commissario – ha aggiunto Monti – uno da 39 milioni, il bacino da 150mila tonnellate di Fincantieri, uno da 81 milioni che si sommano ai 39 milioni e che riguardano il bacino sempre da 150mila, uno da 35,5 milioni che è il progetto di costruzione dell’interfaccia porto-città, quindi, tutto ciò che si sviluppa su tutta la via Crispi a Palermo, con il nuovo ingresso al porto, la ricucitura di quella ferita che esiste ed è innegabile tra porto e città. Ulteriori 197 mln fanno riferimento ad una serie di opere tra cui il dragaggio del porto di Trapani, l’attività di elettrificazione delle banchine nei quattro porti, la ricostruzione di alcune strutture ricettive a Porto Empedocle e a Trapani, a Palermo la finitura complessiva del progetto con il pennello che ci consentirà di avere due unità navali in più (traghetti e navi da crociera)”.

“I cantieri sono rispettosi dei tempi previsti – ha aggiunto – abbiamo rispettato i contratti e fino a oggi le cose vanno molto bene. Abbiamo in corso di svolgimento tre progetti e chiuso il bilancio con 25 mln di attivo nonostante la pandemia, siamo una realtà che non ha avuto accesso alla cassa integrazione, abbiamo inoltre stabilizzato 200 lavoratori a tempo indeterminato. Dietro la creazione di economia reale c’è la conseguenza finalmente di un’occupazione stabile e risultati sotto gli occhi di tutti”, ha concluso Monti.