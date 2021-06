Tenta di aggredire il padre perché vuole più soldi per la droga, arrestato

ADRANO – Ad Adrano (Catania) i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni che avrebbe tentato di aggredire il padre 74enne perche’ non gli voleva piu’ dare denaro per comprarsi la droga. E’ stato lo stesso pensionato a dare l’allarme rifugiandosi dai carabinieri dopo essere sfuggito al figlio che, dopo l’ennesima minaccia di morte, voleva aggredirlo nella sua abitazione. Il 43enne deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Oltre ad essere ovviamente preoccupato per la propria incolumita’ l’anziano temeva che il figlio potesse fare del male alla cognata e ai suoi tre figlioletti, che abitavano al primo piano dell’immobile. La donna si era chiusa in casa per paura. (ANSA).