Regeni, onorificenza alla memoria dall’Università di Palermo

PALERMO – Domani, alle 17, in diretta streaming dalla Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, il rettore dell’università di Palermo, Fabrizio Micari conferirà l’onorificenza di Benemerito alla memoria a Giulio Regeni, il ricercatore sequestrato e ucciso in Egitto. Dopo i saluti del rettore interverranno Aldo Schiavello, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Paola Caridi, docente di “History of International Relations” – Laurea magistrale in “Cooperazione, sviluppo e migrazioni”, la famiglia Regeni con l’avv. Alessandra Ballerini. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook UniPa.