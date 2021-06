Sicilia in testa per incremento dei contagiati, Covid: i dati

PALERMO – Sono 163 i nuovi casi Covid scoperti in Sicilia tra ieri e oggi grazie a 9.911 tamponi antigenici e molecolari. L’Isola è ancora una volta in testa per nuovi casi: al secondo posto l’Emilia Romagna con 137 nuovi positivi.

I dato arriva dal report nazionale realizzato dalla protezione civile sulla base delle informazioni trasmesse dalle singole regioni. In base al bollettino in Sicilia nelle ultime 24 ore ci sono stati sette morti e 247 guarigioni. Il computo complessivo degli attuali contagiati è di 6.631, 91 in meno rispetto a ieri. In lieve aumento il numero dei ricoverati in regime ordinario, passati dai 310 di ieri ai 319 di oggi. Il dato sulle terapie intensive e sub-intensive è passato da 47 a 39.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA