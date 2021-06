Denise Pipitone è viva, è sposata e ha una figlia. La clamorosa rivelazione arriva dall’ex pubblico ministero Maria Angioni, il magistrato che, quando era alla Procura di Marsala, indagò per prima sulla bimba scomparsa a Mazara del Vallo. C’è, però, chi frena. Anzi, taglia corto, bocciando la pista.

Collegata in diretta nel corso della puntata di “Storie Italiane”, su Rai 1, Angioni ha parlato in termini di quasi certezza assoluta. Non è la prima volta che l’ex pm, oggi in servizio come giudice del lavoro a Sassari, fa dichiarazioni importanti sul rapimento di Denise, ma mai si era spinta a tanto. La sua è diventata una presenza costante nei salotti televisivi e nei programmi di approfondimento.

Sono passati 17 anni dalla scomparsa e Angioni sembra non avere smesso di indagare sul caso, seppure informalmente. Oggi dice: “Grazie a due persone ho individuato una persona che potrebbe essere Denise e ho scoperto che ha una figlia. Ho mandato tutto alla Procura e all’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Io ho fatto da battitore in questi mesi, ora servono i cacciatori ma senza recare danno a nessuno”, ha spiegato.

Frazzitta è il legale da sempre al fianco della mamma della bambina, ed è lui che è stato in contatto diretto con tanti testimoni che si sono di recente fatti avanti.

Angioni aggiunge: “Non è detto che Denise Pipitone sia in una famiglia rom, va cercata in ambienti cosiddetti non ispezionabili. Non sappiamo se la signora del video di Milano sia una rom, io sono sicura che sia viva, negli scorsi giorni ho mandato delle segnalazioni, documenti e foto, trasmesse alla procura della Repubblica, circa una ragazza che potrebbe essere Denise che è viva e anche una figlia. Io ho la certezza personale che sia viva“.

Il magistrato parla di “situazione è difficilmente controllabile. Non sta con i componenti della famiglia allargata di cui ho sempre parlato, ma ci siamo arrivati proseguendo quel pensiero. Altro non posso dire, se lo dicessi farei un danno. Ora temo per la sua sicurezza fisica e per la serenità del suo nucleo familiare dove è adesso inserita. Quella persona non sa di essere una bambina rapita e non lo sa il marito”.

Dove si trova Denise? “L’abbiamo trovata in un contesto molto sereno e internazionale. Non c’è una violazione del segreto perché è una mia ricostruzione. Sono sicura che a Mazara del Vallo i responsabili di questo sequestro andranno dagli inquirenti. Non parlano ancora perché sono convinte di aver agito bene. Queste persone si chiedono ‘perché devo rischiare 30 anni se in realtà non ho fatto niente di male e la ragazza sta bene, siamo tutti felici”.

Le parole di Frazzitta, però, picconano le certezze: “Invitiamo tutti – giornalisti, magistrati o avvocati – alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala”.

“Non vediamo tuttavia la necessità – aggiunge – di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane o che dovessero anche risultare fondate, perché ancora al vaglio della magistratura”.

Il legale stigmatizza infine le dichiarazioni dell’ex Pm Angioni “anche perché provenienti da un magistrato che nella sua funzione potrebbe avere un canale privilegiato con i suoi colleghi”.

Angioni farebbe riferimento alle notizie raccolte da un maghrebino, ex detenuto, che già in passato aveva parlato del caso. Si tratterebbe di un mitomane che si fa vivo di tanto in tanto, in base al clamore mediatico. Per anni è stato detenuto a Pavia, ma i suoi racconti furono smentiti.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT