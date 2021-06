Una fiction Rai su Letizia Battaglia, un casting per attrici

PALERMO – Fotoreporter degli “anni di piombo”, cofondatrice del centro “Peppino Impastato”, un po’ politica, un po’ artista, e soprattutto libera e indipendente: Letizia Battaglia è questo e molto altro, una donna “a strati”, poliedrica, dalla storia intensa.

E questa storia, questa vita, la vuole provare a raccontare Roberto Andò, in una serie tutta dedicata a lei, prodotta per RaiUno in collaborazione con Bibi Film. Le riprese inizieranno in autunno e si svolgeranno tra Palermo e Roma.

La casting manager Chiara Agnello cerca giovani attrici siciliane, anche senza esperienza, tra i 12 e i 18 anni. I requisiti richiesti sono i capelli chiari, tra il biondo e il rosso, pelle chiara e personalità carismatica. Le aspiranti attrici dovranno inviare la propria candidatura corredata di quattro foto recenti all’indirizzo [email protected].