PALERMO – Indennità di funzioni “non dovute” e pagate dal Consorzio di Bonifica di Ragusa. La Corte dei Conti ha condannato l’ex commissario straordinario Dario Cartabellotta e l’ex direttore generale Giovanni Cosentini in solido tra loro al pagamento di 106 mila euro per i danni provocati al Consorzio.

Altri 18 mila euro li dovrà pagare il solo Giovanni Cosentini, a cui vanno aggiunti altri 51 mila euro in solido con l’ex commissario straordinario Francesco Petralia. Cartabellotta è anche dirigente generale del Dipartimento per gli interventi in agricoltura.

Secondo l’accusa, avrebbero percepito un’indennità di funzione e un compenso fisso superiore a quanto dovuto negli anni 2013 e 104. Gli imputati al contrario hanno sostenuto che erano legittimati a farlo da un decreto del Presidente della Regione del 2008 che ha determinato un ampliamento delle funzioni del direttore generale e dei

dirigenti. Più lavoro, indennità più pesanti.

La Procura contabile, guidata da Gianluca Albo, ritiene invece che l’aumento non era automatico ma andava stabilito per ogni singolo dirigente e per specifiche assegnazioni di mansioni. Anche perché “le risorse utilizzate dai Consorzi di Bonifica, indipendentemente dal fatto che provengano dalla Regione o da contributi privati dei consorziati, possono essere qualificate come risorse pubbliche destinate a fini di pubblico interesse.

La sentenza del collegio presieduto da Vincenzo Lo Presti non è definitiva.

