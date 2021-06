Catania, tre nuovi soci in Sigi: iscrizione è tutto ok

CATANIA – Tre nuovi soci per la Sigi che gestisce il Catania calcio. In questo modo il numero di soci aumenta a ventiquattro a ventisette. I nomi non sono ancora stati resi noti, ma nelle prossime settimane se ne potrà sapere di più.

Nonostante questi nuovi ingressi il club, con l’avvocato Ferraù in prima persona, continua a trattare con le cordate straniere che si erano fatte avanti per chiedere informazioni. Anche su questi nomi continua ad esserci i massimo riserbo ma filtra ottimismo per una chiusura positiva. Intanto l’amministratore unico Le Mura ha assicurato che il club verrà iscritto al prossimo campionato e lo farà il 25 giugno, quindi prima della scadenza del 28. Questa iscrizione potrebbe essere attirare sul club l’interesse di altri potenziali soci pronti ad investire nel club rossazzurro.

L’iscrizione dovrebbe essere effettuata grazie alla ricapitalizzazione da parte degli attuali soci, che si sono detti pronti a versare delle quote nelle casse del club. Dopo si potrà, finalmente, pensare al calciomercato e a come rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. La cosa non sarà semplice. Innanzitutto dovrà essere alleggerito il monte ingaggi, dopo dovranno arrivare dei giocatori esperti per la categoria ma che non incidano in maniera rilevante per le casse del club.