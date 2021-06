Covid, via libera del ministero al mix di vaccini agli under 60

Il green pass sarà in settimana in consiglio dei ministri, Italia tutta bianca dal 21 giugno

Via libera del ministero della Salute al mix di vaccini per la seconda dose da somministrare a chi, pur avendo meno di 60 anni, ha ricevuto la prima con AstraZeneca, e le Regioni si adeguano. ‘Il piano è sostenibile, arriveranno 54,5 milioni di dosi” di vaccini a mRna entro fine settembre che consentiranno di “coprire l’80% della platea di vaccinabili”, rassicura il commissario Figliuolo. Si cerca di anticipare i prossimi arrivi d Pfizer e Moderna. Il Green pass sarà in settimana

all’attenzione del Consiglio dei ministri, mentre l’Italia si prepara ad essere tutta zona bianca dal 21 giugno. Negli Stati

Uniti superate le 600 mila vittime mentre California e New York riaprono.