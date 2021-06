Fiera, un padiglione per i volontari della Protezione civile

PALERMO – I 120 volontari della Protezione civile, che lavorano ormai da mesi nell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, a Palermo, avranno un luogo per riposarsi. L’assessore comunale al patrimonio, Toni Sala, ha consegnato in mattinata, alla Protezione civile di Palermo uno dei padiglioni della Fiera del Mediterraneo, dove una volta c’era il presidio veterinario.

“I volontari della Protezione civile, impegnati per assistere la cittadinanza nella campagna vaccinale – dice l’assessore Sala – avranno un luogo per riposarsi tra un servizio e l’altro e un punto per la logistica, il coordinamento e il deposito dei materiali. Palermo – prosegue – grazie alla disponibilità dei padiglioni della Fiera, ha la fortuna di avere un hub che funziona giorno e notte e che ci consentirà di continuare a correre con le vaccinazioni per raggiungere l’immunità e tornare alla vita di sempre”, conclude.